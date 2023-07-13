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Издание News.ru процитировало слова журналистки и писательницы Ирины Хакамады о состоянии Дианы Гурдской после смерти ее мужа Петра Кучеренко. По словам журналистки, для Дианы смерть супруга стала невыносимой утратой. «По ней эта трагедия ударила ужасно». Также Хакамада рассказала, что это она познакомила певицу с ее будущим супругом.

Супруг Дианы Гурдской – замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко умер во время своего возвращения из командировки на Кубу 20 мая 2023 года. Во время полета на борту самолета Петру стало плохо. Из-за этого было принято решение совершения экстренной посадки борта в Минеральных водах.

Однако отмечается, что Петр Кучеренко скончался еще во время полета. Ожидавшая бригада скорой помощи уже не смогла ему ничем помочь, а лишь констатировала смерть мужчины. Супруг Дианы Гурдской скончался в возрасте 46 лет. СМИ сообщали, что Петр умер в результате сердечного приступа, однако эти данные не были подтверждены членами его семьи.

Диана Гурдская вышла замуж за Петра Кучеренко в 2005 году. В браке у них родился сын Константин. Сейчас молодой человек учится в Гнесинском музыкальном училище.

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