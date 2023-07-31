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Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила о возможной массированной атаке ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.

По ее словам, тактическая авиация уже проявляет активность на юго-востоке страны. Кроме того, ближе к украинским границам подтягиваются и стратегические бомбардировщики, которые могут нанести удары по любой точке Украины.

В Черном море ракетоносителей в настоящий момент нет, но это ни о чем не говорит, так как корабли и подводные лодки ВМФ РФ могут выйти на ударные позиции буквально за час.

Ранее сообщалось об ударе по Кривому Рогу, где, по словам мэра Александра Вилкула, поражен инфраструктурный объект. Он призвал не публиковать в Сети какие-либо фото или видеозаписи, связанные с атакой.

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