Вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела одна женщина от полученных ран скончалась на месте. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, погибшая женщина в момент обстрела со стороны украинских боевиков района центрального рынка передвигалась по тротуару на велосипеде. Полученные от осколков ранения не были несовместимы с жизнью.

«Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей женщины», – написал Гладков в своем Телеграм-канале.

В результате обстрела повреждения также получили два автомобиля и фасад одного из торговых павильонов. Ранее украинские боевики нанесли артиллерийский удар по территории села Вязовое, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области.