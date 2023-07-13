Саммит НАТО в Вильнюсе вполне мог закончиться крупным скандалом. Заявления президента Украины Владимира Зеленского с упреками в адрес стран, оказывающих Киеву огромную военную помощь, чуть не стали причиной для ссоры. Поэтому Зеленский был вынужден перенастроиться и сменить тон, пишет британское издание The Guardian.

По словам обозревателя Дэна Саббаха, разочарование Зеленского отсутствием обещанного «сюрприза» вылилось в достаточно жесткое заявление в адрес стран НАТО. В агентстве Bloomberg отмечают, что лидеры государств порекомендовали украинскому президенту «успокоиться», чтобы не нарываться на скандал.

Западные лидеры не могли не заметить выпады Зеленского в адрес своих стран. Которые с момента начала СВО помогают Киеву всеми силами. В результате президент Украины все же «перенастроился» и даже уехал домой довольный новыми обещаниями.