Системы ПВО, имеющиеся в распоряжении Украины, ничего не могут поделать с противокорабельными ракетами «Оникс». Такое признание сделал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью британской The Guardian.

С ракетами «Оникс» и «Кинжал» якобы способны справляться зенитно-ракетные комплексы Patriot. Но у Киева их очень мало, поэтому они задействованы в противовоздушной обороне Киева. В Одессе же задействовать эти американские ЗРК не представляется возможным.

Именно поэтому российские «Ониксы» смогли «устроить хаос» в Одессе. На протяжении нескольких ночей подряд ВС РФ наносили удары по портовой и военной инфраструктуре города, в результате чего было поражено множество целей.

ПВО, защищающая Одессу и состоящая в основном из комплексов С-300 советского еще образца, с «Ониксами» ничего поделать не смогла. Напомним, эксперты сообщали, что порты Одессы и Николаева пылали на протяжении трех дней, что стало символом окончательного закрытия зерновой сделки.