Украине придет конец сразу же, как Запад перестанет отправлять ей военную помощь. Такой вывод сделал обозреватель Чэнь Фэн на страницах китайского портала «Гуаньча».

Он пояснил, что Киеву не стоит ожидать увеличения объемов помощи от Запада. США и НАТО уже со сложностями поставляют новые боеприпасы и неохотно отправляют Украине деньги. Они постепенно устают от конфликта, который вполне может оказаться бесконечным, а также от президента Владимира Зеленского, который постоянно требует новых поставок.

«Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец», – цитирует автора публикации РИА Новости.

Киевский режим видит, что НАТО не особо торопится принимать Украину в свои ряды, так как это не в интересах Альянса. Захват Донбасса и Крыма, о котором непрерывно вещают Зеленский и его подчиненные, также превращается в фантастический сценарий. Киев в отчаянии, так как не видит выхода из сложившейся ситуации.

Между тем, Россия неоднократно предупреждала, что щедрая военная помощь Украине от Запада ничего не изменит, а только затянет конфликт на длительное время.