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Заход в Батуми круизного лайнера Astoria Grande, следовавшего курсом из Сочи в Турцию, возмутил грузинскую оппозицию.

Согласно заявлениям ее представителей, россияне, которые находятся на борту лайнера, поддержали действия РФ в Южной Осетии и Абхазии. Поэтому они являются нарушителями грузинского закона «Об оккупации».

Агентство морского транспорта страны не согласилось с оппозиционерами. Его пресс-служба отметила, что судно ходит под флагом Палау и управляется турецкой компанией Miray Cruises. Его владелец – компания Goodwin Shipping Limited, – зарегистрирован на Сейшелах. Оно не находится под санкциями и выполняет коммерческий рейс, не нарушая никаких грузинских законов.

Также в агентстве заявили, что держат под контролем ситуацию и тщательно проверяют все заходящие в страну лайнеры на предмет обхода санкций.

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