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Депутаты Государственно Думы Российской Федерации предлагают разрешить солдатам, проходящим срочную службу в армии, подписывать контракты с Министерством обороны России о прохождении дальнейшей службы.

Соответствующие поправки к законопроекту об изменении призывного возраста были внесены в Госдуму. При этом поправки уже прошли проверку в думском комитете по обороне и были рекомендованы к принятию. В соответствии с предлагаемыми поправками, срочники смогут заключать контракт с Министерством обороны России сроком на один год только в период мобилизации, в военное время или в условиях военного положения.

Также депутаты предлагают разрешить солдатам срочной службы подписывать контракты с военным ведомством «при возникновении вооруженных конфликтов, при использовании ВС России за пределами страны и при проведении контртеррористических операций». Поправки предусматривают и увеличение призывного возраста с 1 января 2024 года до 30 лет. При этом на фоне «военно-политической обстановки» переходного периода для повышения верхней границы призыва не будет.

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