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В лесах под Кременной военнослужащие группировки войск «Отважные» разобрались с боевой машиной пехоты и кочующими минометами ВСУ. «Русская весна» сообщает, что отличились бойцы горного мотострелкового соединения.

Разведка засекла противника в лесном массиве и моментально отправила координаты горным стрелкам. На позицию для удара была отправлена самоходная артиллерийская установка «Нона-СВК», которая термобарическими и осколочно-фугасными боеприпасами ликвидировала обнаруженные цели.

Экипаж САУ уже традиционно работал в связке с беспилотными летательными аппаратами, которые корректировали огонь артиллерийской установки и фиксировали поражение целей. Благодаря такому сочетанию обеспечивается высокая точность и скорость получения необходимой информации в режиме реального времени.

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