На склонах гор Олимп и Альба на Марсе обнаружили следы вулканической лавы, которая могла вступить в контакт с водой и была мгновенно охлаждена. Об этом сообщили французские ученые из Университета Париж-Сакле, которые сравнили самые высокие вершины солнечной системы с земными островами, образованными после извержения вулканов.

Они пояснили, что на горах Олимп и Альба на высоте около 6 и 6,8 километра соответственно выявлены уступы. Они напоминают застывшую лаву, которая резко остыла предположительно из-за воздействия воды. Такие же уступы имеются и на земных вулканических островах.

Произошло это, по мнению ученых, около 3 миллионов лет назад. Сейчас имеет смысл собрать образцы пород и провести их всесторонний анализ, чтобы получить больше информации. Благодаря этому специалистам удастся гораздо больше узнать о Марсе и о том, что происходило на планете много тысячелетий назад.