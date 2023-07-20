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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал изданию «Известия», что новости о втором террористическом акте на Крымском мосту вызвали у граждан России гнев.

Он пояснил, что целью Киева было запугать россиян, заставить их паниковать и испытывать страх. Но ничего этого нет и в помине. Граждане России чувствуют только гнев по отношению к украинским террористам и хотят как можно скорее и жестче их наказать, обезвредить врага.

Федоров пояснил, что после первого теракта 8 октября прошлого года россияне были шокированы гораздо сильнее, чем после второго. Психологический и политический эффект от атаки уже существенно ослаблен, так как граждане России сталкивались с подобной ситуации в прошлом году.

Напомним, в результате вражеского удара по Крымскому мосту погибли муж и жена. Их 14-летняя дочь выжила и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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