Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр в эфире канала LBC ответил на жалобы президента Зеленского на слишком медленное обучение украинских пилотов использованию истребителей F-16. Он заявил, что Киев все равно не получит эти самолеты до завершения контрнаступления.

По словам Бауэра, в краткосрочной перспективе данный вопрос решить не представляется возможным, что означает только одно – до окончания контратакующих действий ВСУ F-16 Киеву никто не даст.

Обучение пилотов и создание полноценной логистики для истребителей также будет начато только по результатам контрнаступления.

Напомним, Зеленский высказался в том духе, что Запад затягивает обучение пилотов. В настоящий момент даже не составлен график тренировок, что не вызывает ничего, кроме недоумения.