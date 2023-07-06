Уже через пять лет программисты окажутся не у дел и исчезнут. Уже сейчас искусственный интеллект генерирует 41 процент кода, что является весьма высоким показателем, сообщил гендиректор компании Stability AI Эмад Мостак.

Он пояснил, что по информации GitHub, ИИ пишет более 40 процентов кода, из-за чего перспективы программистов оказываются совсем не радужными. Кроме того, в трендах данного портала тема искусственного интеллекта обошла две наиболее популярных криптовалюты – Bitcoin и Ethereum.

При этом Мостак уверен, что искусственный интеллект не уничтожает человечество, а расширяет его потенциал. Он отметил, что уже в следующего году грядут серьезные изменения в доступе пользователей к ИИ. Они смогут подключаться к тому же ChatGPT без соединения с интернетом, что полностью изменит жизнь многих людей.