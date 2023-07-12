Михаил Мягков, возглавляющий Российское военно-историческое общество, напомнил о Курской битве. Это был самый крупный танковый бой Великой Отечественной войны, который стал для Гитлера роковым и отобрал у него последнюю возможность взять в свои руки стратегическую инициативу.

Сейчас то же самое происходит в зоне СВО. Украина использует немецкие танки «Леопард», пытаясь прорвать оборону ВС РФ.

Но как и в 1943 году немецкие танки уничтожаются артиллерийскими ударами, атаками вертолетов Ка-52. Также боевые машины подрываются на минах, не в силах протий выстроенные русскими военными заграждения.

Напомним, в произошедшей 80 лет назад Курской битве Советский Союз разгромил фашистов и остановил вражеское наступление. После этого Красная армия освободила все ранее захваченные территории.