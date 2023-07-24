Глава Минцифры Украины Михаил Федоров опубликовал в Телеграм-канале пост относительно атаки беспилотников на Москву и Республику Крым. Он заявил, что в дальнейшем количество атак увеличится. По его словам, российские средства РЭБ и ПВО « все меньше могут защищать небо».

Напомним, что в ночь на 24 июля беспилотники попали в два нежилых здания в российской столице. По заявлению Министерства обороны России, два дрона были подавлены средствами РЭБ, поэтому произошло их крушение.

Первый дрон упал на Комсомольском проспекте, а второй дрон попал в здание бизнес-центра, находящегося на улице Лихачева. Пострадавших нет.

Над Крымом средствами ПВО было сбито 11 вражеских БПЛА. Обломки сбитого дрона повредили один из частных домов в Кировском районе. Также пострадал склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Было остановлено движение транспорта на трассе Джанкой-Симферополь и сообщение поездов на данном участке. В радиусе 5 км от атакованного БПЛА склада с боеприпасами проводится эвакуация людей.