ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров опубликовал в Телеграм-канале пост относительно атаки беспилотников на Москву и Республику Крым. Он заявил, что в дальнейшем количество атак увеличится.  По его словам, российские средства РЭБ и ПВО « все меньше могут защищать небо».

Напомним, что в ночь на 24 июля беспилотники попали в два нежилых здания в российской столице. По заявлению Министерства обороны России, два дрона были подавлены средствами РЭБ, поэтому произошло их крушение.

Первый дрон упал на Комсомольском проспекте, а второй дрон попал в здание бизнес-центра, находящегося на улице Лихачева. Пострадавших нет.

Над Крымом средствами ПВО было сбито 11 вражеских БПЛА. Обломки сбитого дрона повредили один из частных домов в Кировском районе. Также пострадал склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Было остановлено движение транспорта на трассе Джанкой-Симферополь и сообщение поездов на данном участке. В радиусе 5 км от атакованного БПЛА склада с боеприпасами проводится эвакуация людей.

Вам может понравиться

В Москве арестован организатор педофильской аниме-вечеринки

Москвич Денис С. решением Савеловского суда отправлен под арест. Он организовывал аниме-вечеринки с подростками и подозревается в педофилии. В полицию о деятельности жителя столицы сообщила мать одной из девочек-участниц вечеринок,

Минобороны опубликовали кадры боевой работы танкистов Южного военного округа в зоне СВО

Оборонное ведомство Российской Федерации опубликовало короткий видеоролик боевой работы российских танкистов по противнику с закрытых позиций в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованных кадрах можно увидеть, как танк Т-72

На вооружении ВСУ замечен трофейный редкий танк производства СССР Т-80УЕ-1

В распоряжении ВСУ появился раритетный танк Т-80УЕ-1, который был выпущен еще во времена СССР. Он несколько отличается и от первоначального варианта Т-80, и от его модернизации Т-80БВ, рассказал портал «Военное