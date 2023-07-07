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Власти Германии будут и дальше соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам и не станут нарушать ее на фоне сообщений о планах США поставлять подобные снаряды Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Министр иностранных дел Германии, выступая на организованной в Вене генсеком ОБСЕ конференции по изменению климата, заявила журналистам, что она внимательно следит за сообщениями в СМИ, касательно планов Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы. Однако, по ее словам, ФРГ является государством-участником соглашения из Осло (Конвенция по кассетным боеприпасам).

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус также заявил, что ФРГ подписала конвенцию, поэтому не может поставлять кассетные боеприпасы. При этом немецкий министр обороны отказался комментировать действия США, России, Украины и Китая, которые не подписывали данную конвенцию.

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