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Руководитель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов рассказал, как можно снизить стоимость отдыха, цены на который сейчас поползли вверх.

Он призвал в обязательном порядке заранее планировать отпуск. Ведь покупка авиабилетов, бронирование номера в отеле, приобретение каких-либо других услуг заранее, то это обходится в разы дешевле, чем за день до вылета на отдых.

В Татарстане, который является одним из самых привлекательных для туристов мест в России, можно пользоваться пригородными электропоездами, которые дают возможность с минимальными затратами добраться до левого или правого берегов Волги.

Также отличным способом сэкономить является приложение Таtarstan Tourist Pass, в которое встроена программа лояльности для скидок в барах, ресторанах и кафе республики. В программу встроены банковский модуль и туристический гид, который знает все о местных достопримечательностях.

«Надо пользоваться официальными ресурсами, и тогда у вас будет дешево, качественно и удобно», – отметил Иванов.

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