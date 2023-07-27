Сексуальная активность положительно влияет на память человека, а также делает его менее подверженным психологическим стрессам и защищает от множества заболеваний. О пользе интимной близости рассказала акушер-гинеколог Ольга Луценко.

Она пояснила, что во время секса в организме человека вырабатывается сразу четыре гормона счастья – окситоцин, эндорфин, серотонин и дофамин. Мощный их выброс положительно влияет на нервную систему, благодаря чему не только повышается стрессоустойчивость, но и улучшается способность к концентрации, внимание, память, прочие когнитивные способности.

Также секс запускает усиленное кровообращение, что улучшает состояние почек, сердца и печени, активизирует их работу. Приток крови в области гениталий обеспечивает хорошую профилактику мужских и женских болезней. При регулярной интимной близости исключаются застойные процессы в малом тазу.

Еще один гормон, вырабатываемый во время секса – это пролатин, который позволяет быстро расслабиться и нормализовать сон.