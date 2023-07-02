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В 1998 году фильм “Титаник” Джеймса Кэмерона спровоцировал настоящий фурор во всем мире. Он получил 11 “Оскаров” и в течение длительного времени оставался самым кассовым фильмом всех времен. Даже сейчас он входит в тройку по сборам вместе с третьей частью “Властелина колец” и “Бен Гуром”.

Портал Sport24 показал на фото, как изменились актеры “Титаника” за прошедшие года. Авторы публикации напомнили, что после премьеры исполнители главных ролей – Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо приобрели огромную популярность, они в буквальном смысле проснулись знаменитыми.

На фото видно, что многие актеры изменились до неузнаваемости. Леонардо ди Каприо все еще пытается всеми силами сохранить молодость, Кейт Уинслет совершенно не похожа на себя в “Титанике”, как и актер, исполнявший в фильме роль ее жениха.

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