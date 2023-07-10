Начальник Главного штаба ВКС России Виктор Афзалов доложил Валерию Герасимову о попытках ВСУ атаковать Калужскую и Ростовскую области, а также территорию Крыма 9 июля.

Минобороны России опубликовало видеозапись с начальником Генштаба Герасимовым, на которой генерал выслушивает доклад.

Удар, по словам Афзалова, наносился 4 ракетами ЗРК С-200. Все боезаряды своевременно обнаружила и уничтожила система противовоздушной обороны страны.

Валерий Герасимов приказал ГРУ вычислить все склады на Украине, на которых хранятся такие ракеты и уничтожить их превентивными ударами. Также необходимо ликвидировать стартовые позиции боезарядов и предпринять меры для усиления защиты от вражеских ударов с воздуха.