Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Начальник Главного штаба ВКС России Виктор Афзалов доложил Валерию Герасимову о попытках ВСУ атаковать Калужскую и Ростовскую области, а также территорию Крыма 9 июля.

Минобороны России опубликовало видеозапись с начальником Генштаба Герасимовым, на которой генерал выслушивает доклад.

Удар, по словам Афзалова, наносился 4 ракетами ЗРК С-200. Все боезаряды своевременно обнаружила и уничтожила система противовоздушной обороны страны.

Валерий Герасимов приказал ГРУ вычислить все склады на Украине, на которых хранятся такие ракеты и уничтожить их превентивными ударами. Также необходимо ликвидировать стартовые позиции боезарядов и предпринять меры для усиления защиты от вражеских ударов с воздуха.

Вам может понравиться

В Германии администрация сети супермаркетов REWE попыталась уволить россиянина

В немецком городе Кельне администрация одного из супермаркетов REWE осуществила попытку уволить россиянина из-за его происхождения. Свое желание распрощаться с работником начальство объяснило тем, что русским не место в коллективе

Украинские медики-беженцы в Лондоне работают посудомойщиками и грузчиками

Украинские беженцы с медицинским образованием, имеющие даже высокую квалификацию, из-за языкового барьера и проблем переаттестационного процесса в Британии вынуждены браться за любую работу. Покинув пределы Украины после начала СВО и

WP: поставка кассетных боеприпасов для Киева обойдется Вашингтону в «непосильную моральную и политическую цену»

Депутаты от Демократической партии США подвергли резкой критике решение своего однопартийца президента Джо Байдена о поставках кассетных боеприпасов вооруженным силам Украины. Об этом в своем материале сообщает Washington Post. Демократы