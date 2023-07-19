Недавние исследования, результаты которых были опубликованы в журнале Geobiology, группы ученых из Копенгагенского университета в сотрудничестве с коллегами из Океанографического института Вудс-Хоул, Университета Южной Дании и Лундского университета открывают новые факты, повлиявшие на стремительный рост численности ранних многоклеточных.

Результаты нового исследования опровергают бытовавшее в ученой среде на протяжение 70-ти лет мнение о том, что повышение уровня кислорода привело к взрыву океанической фауны сотни миллионов лет тому назад, а также заставляют по-новому взглянуть на путь эволюции сложной жизни на Земле.

Датские ученые подробно изучили химический состав древних образцов горных пород, привезенных из гор Омана, что позволило определить уровень кислорода в древние времена. Полученные результаты демонстрируют, что концентрация кислорода миллионы лет назад была в 5-10 раз ниже сегодняшней.