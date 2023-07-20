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Демонизация Евгения Пригожина и всей ЧВК «Вагнер» в России – это всего лишь хитрый ее ход, который должен заставить ВСУ активнее идти в наступление. Об этом пишут в Сети украинские военные аналитики. Некоторые из них даже ссылаются на кулуарные высказывания представителей Генштаба.

Историю с ЧВК связывают с нынешними событиями в Харькове, а также в Сумской области. Недавно там прогремела серия мощных взрывов, но информация о них весьма скудна, а официальных данных о причинах нет вообще. Кроме того, власти Украины заявляют якобы о «гуманитарной миссии», заключающейся в эвакуации жителей упомянутых выше регионов.

Так называемый «Центр национального сопротивления» Украины заявляет о группе российских снайперов на границе с Сумской областью. Также появляются слухи о подготовке 200 тысяч российских военных, задачей которых станет отрезать Харьков от Киева, не дать возможности отправить на помощь столице дополнительные силы.

Не исключено, что после «Приазовской битвы», то есть украинского контрнаступления, в котором ВСУ терпят одно поражение за другим, российские ВС ближе к зиме перейдут в наступление сами. И активно задействуют ЧВК «Вагнер», которая из Белоруссии вполне может пойти на прорыв обороны украинской столицы.

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