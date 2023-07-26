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Украинская армия активно использует в зоне специальной военной операции кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов. Генерал Владимир Попов оценил возможности России для ответа на этот ход противника.

Он рассказал, что в распоряжении ВС РФ имеются РБК, то есть разовые бомбовые кассеты и связки. Также российские военные могут использовать для ударов по позициям ВСУ снаряды для ствольной и реактивной артиллерии. Осколочные боеприпасы для пушек, установленных на армейской авиации, тоже представляют серьезную опасность для противника.

В интервью с изданием «МК» Попов также отметил, что кассетными боеприпасами могут стать и обычные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и прочие. При этом имеется возможность оснастить их крыльями и навигационными модулями, чтобы сделать «умные» боезаряды, которые будут преодолевать большие расстояния, не подставляя под удар самолет-носитель.

Также Попов объяснил, почему РФ уже сейчас не задействует кассетные бомбы в ответ на действия Украины. Он пояснил, что у нее хватает и других средств поражения, но все же ситуация вскоре изменится.

«У нас хватает сил и средств, которые отвечают всем условным нормам применения средств поражения. Нам всегда ставили задачу, особенно на первоначальном этапе СВО, бить не по личному составу, а по технике, чтобы выбить средства поражения противника. А далее принудить военно-политическое руководство Киева сложить оружие», – пояснил генерал.

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