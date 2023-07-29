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На территории Германии находятся украинские военные, которые обучаются тактике ведения боевых действий. Однако способы борьбы с минными полями противника, которые используются НАТО, совершенно не подходят для конфликта на Украине, заявил бригадный генерал немецкой армии Кристиан Фройдинг.

Он отметил, что российская оборона является главной причиной провала наступления ВСУ. И немаловажную роль в этом играют как раз минные заграждения.

«Наш принцип таков: наткнуться на минное заграждение и обойти его стороной. Но с учетом масштабов минных заграждений русских, которые были установлены там за девять месяцев, этому принципу вообще никак невозможно следовать», заявил начальник штаба планирования операций ВС ФРГ.

Он уточнил, что за это время ВС РФ выстроили несколько сотен минных заграждений, которые украинская армия просто не в силах ни обойти, ни преодолеть. Разминирование приводит к гибели тысяч военных, что является слишком высокой ценой для Киева.

Кроме того, Фройдинг отметил, что Киев уступает России по численности авиациии артиллерии. Соотношение личного состава равно не более 1:1, хотя для успеха контратакующих действий количество боевиков должно быть большим в три раза.

«И оборона, которую готовили девять месяцев с сильными наземными укреплениями, и минные заграждения, которые готовили полгода. Такова реальность», – подытожил бригадный генерал.

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