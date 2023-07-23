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На фоне бурного развития нейросетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) журналисты газеты The Guardian собрали мнения ведущих специалистов в данной сфере на тему угрозы дальнейшего развития систем на основе ИИ для всего человечества.

Автор статьи отмечает, что в настоящий момент человечество живет в эпоху развития технологии ИИ. Причем искусственный разум уже в ближайшее время сможет заменить большинство профессий, в том числе и творческих. В 2016 году, например, нейросеть впервые написала роман, который на литературном конкурсе в Японии занял второе место.

По словам специалиста по исследованию ИИ из Массачусетского технологического института Макса Тегмарка, нейросеть может легко уничтожить человечество, как менее разумный вид. Американский ученый приводит пример того, что в результате разумной деятельности людей на планете Земля уже был уничтожен не один вид животных и насекомых.

Поэтому основная сложность заключается в том, что менее разумные виды даже представления не имеют о том, каким образом и почему они уничтожаются более развитыми существами, резюмировал Тегмарк.

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