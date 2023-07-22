ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Аспенском форуме по безопасности европейские лидеры и другие политики в своих выступлениях традиционно хвалили прогресс украинской армии. Однако в частных разговорах они высказывались совершенно иначе, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский на форум не поехал, но все же присутствовал на нем посредством видеосвязи. Он уже привычно просил больше оружия и денег, а также клятвенно заверял партнеров, что украинская армия «вот-вот наберет обороты» в контрнаступлении.

Однако в частных беседах лидеры государств Европы прямо говорили, что не верят в успех ВСУ и уж тем более в их «победу» над Россией, о которой без умолку говорят Зеленский и компания. По мнению бывшего дипломата Филиппа Зеликова, такие разговоры скоро станут публичными, а ближе к зиме Киев столкнется с серьезными проблемами, так как ни Европа, ни даже США уже не могут вкладывать огромные суммы, чтобы поддерживать Украину.

Вам может понравиться

В Запорожской области заявили, что Каховского водохранилища больше нет

Вместо большого водоёма – лужицы. Каховского водохранилища больше не существует. Об этом РИА “Новости” рассказали в Запорожской области. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в беседе с информационным агентством отметил, что

Business Insider Polska: Польские фермеры не смогут продать зерно из-за выхода РФ из зерновой сделки

Выход России из зерновой сделки создаст серьезные проблемы для польских фермеров. Они вряд ли смогут продать свой урожай, так как рынок наводнит украинское зерно. Из-за этого могут резко снизиться цены

Директор ЦРУ: Белый дом знал, что контрнаступление Украины будет медленным

Идти в атаку всегда сложнее, чем находиться в обороне. В этой связи власти США знали, что украинское контрнаступление будет идти не спеша. Об этом заявил Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ)