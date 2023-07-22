На Аспенском форуме по безопасности европейские лидеры и другие политики в своих выступлениях традиционно хвалили прогресс украинской армии. Однако в частных разговорах они высказывались совершенно иначе, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский на форум не поехал, но все же присутствовал на нем посредством видеосвязи. Он уже привычно просил больше оружия и денег, а также клятвенно заверял партнеров, что украинская армия «вот-вот наберет обороты» в контрнаступлении.

Однако в частных беседах лидеры государств Европы прямо говорили, что не верят в успех ВСУ и уж тем более в их «победу» над Россией, о которой без умолку говорят Зеленский и компания. По мнению бывшего дипломата Филиппа Зеликова, такие разговоры скоро станут публичными, а ближе к зиме Киев столкнется с серьезными проблемами, так как ни Европа, ни даже США уже не могут вкладывать огромные суммы, чтобы поддерживать Украину.