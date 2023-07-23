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Группа ученых из Познанского медицинского университета в Польше провела исследование с целью определить, какая зубная паста сможет обеспечить надежную защиту от кариеса. Результаты эксперимента польских ученых были опубликованы на портале Frontiers.

Всего в исследовании приняло участие два вида зубной пасты. Первый вид пасты содержал привычный всем фтор, а второй – вещество под названием «гидроксилапатит кальция», являющееся природным минеральным компонентом зубов человека.

В ходе эксперимента 171-го человека поделили на две группы, которые на протяжение полутора лет чистили зубы выданными ими зубными пастами. Первой группе выдали классическую зубную пасту с фтором, а вторая группа получила пасту с гидроксилапатитом.

Испытуемые должны были тщательно чистить зубы при помощи электрических зубных щеток утром и вечером и каждые полгода приходить на осмотр к стоматологу. Через полтора года оказалось, что у 87,4% людей, чистивших ежедневно свои зубы пастой с фтором, не было выявлено повреждений эмали.

При этом данный показатель у группы людей, чистивших свои зубы пастой с гидроксилапатитом, составил схожие 89,3%. Поэтому ученые рекомендуют зубную пасту с гидроксилапатитом людям, которые следят за своим здоровьем и опасаются негативного влияния на свой организм фтора.

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