Атаки на российскую территорию со стороны Украины призваны развязать новую мировую войну. Этого хочет президент Владимир Зеленский. Такую точку зрения у себя в твиттер-аккаунте высказал французский политик Флориан Филиппо – передаёт РИА “Новости”.

Филиппо обратил внимание, что Зеленский ранее давал обещание западным союзникам Киева не наносить удары по территории РФ, так как это чревато началом глобального военного конфликта. Но своё слово так и не сдержал. Следовательно, Зеленский желает развязать мировую войну, – заключил французский политик.

На прошедших выходных в Москве произошло очередное ЧП с участием украинских беспилотников. Летательные аппараты врезались в одну из башен “Москва-сити”. К счастью, никто из людей не пострадал.

Экс-европарламентарий Флориан Филиппо неоднократно высказывался против действий киевских властей и политики Запада в отношении России. В частности , он критиковал санкции, которые Евросоюз наложил на Москву. По мнению политика, это был неразумный и недальновидный шаг.