Превосходство Вооруженных сил Российской Федерации на поле боя стало причиной драматического провала украинского контрнаступления. Об этом заявил генерал французской армии и офицер Почетного легиона Доминик Делавард.

По мнению военного эксперта, драматический провал украинского контрнаступления можно было легко предсказать, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации во всем превосходят украинскую армию. ВС России имеют преимущество в количестве артиллерийских систем и авиации, а ее оборонительные рубежи хорошо укреплены. Все это в комплексе не оставляет ни единого шанса на успех в контрнаступлении для украинских военнослужащих.

По словам Делаварда, коллективный Запад полностью проиграл информационную битву с Россией. Западные политики пытались убедить население своих стран, что под гнетом беспрецедентных санкций российская экономика не выдержит и Москва падет. Однако действительность оказалась совершенно другой.