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Французский центровой Виктор Вембаньяма, первый выбор команды «Сан-Антонио Спёрс» на драфте НБА 2023 года, прокомментировал инцидент, произошедший в ресторане одного из казино в Лас-Вегасе, где поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что ее ударил охранник игрока.

В своих комментариях Вембаньяма сообщил, что служба безопасности предупредила его не останавливаться при проходе в ресторан, чтобы избежать суматохи и скопления толпы.

Он рассказал, что кто-то схватил его сзади, и охрана оттолкнула этого человека. Вембаньяма узнал, что это была Бритни Спирс, только спустя несколько часов, а до четверга он не знал, что ситуация стала общедоступной в СМИ.

«Когда я шел в ресторан с охранниками из команды, что-то произошло. Мы находились в холле, где было много людей, которые меня звали. Один человек привлек мое внимание, но я проконсультировался с охранниками и не останавливался. Этот человек кричал «Сэр, сэр», затем схватил меня сзади. Я не видел, что происходило, потому что продолжал идти прямо, не останавливаясь. Охрана оттолкнула его, я не знаю с какой силой, но они его оттолкнули», – поделился Виктор Вембаньяма.

Он отметил, что узнал о произошедшем пару часов спустя, когда вернулся в отель, где служба безопасности команды «Спёрс» сообщила ему, что это была Бритни Спирс.

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