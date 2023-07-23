Под Ореховым на Запорожском направлении российский FPV-дрон уничтожил очередную американскую БМП «Брэдли». Военные корреспонденты «Русской весны» сообщили, что это уже четвертая боевая машина пехоты, ликвидированная в ходе боевых действий на этом участке.

После попадания копеечного беспилотника дорогущая БПМ производства США моментально загорелась. Тушить ее было уже некому, поэтому она сгорела дотла.

Беспилотный отряд быстрого реагирования (Б.О.Б.Р) продемонстрировал, что отлично знает свое дело. Бойцы подразделения, а также обученные ними операторы дронов расчета «Ахмат-Юг» успешно отражают наступление ВСУ, уничтожая западную технику. В их активе сегодня не только несколько БМП «Брэдли», но еще и танк «Леопард 2» немецкого производства. FPV-дроны также ликвидировали друге боевые машины украинской армии.