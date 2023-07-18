Украина, по всей видимости, таки и останется в ранге вечного кандидата на вхождение в Евросоюз. Европейские политики только говорят об этой стране, как о будущем полноправном участнике ЕС, но ничего для этого не делают. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP) – передаёт РИА “Новости”.

Заявку на вступление в Евросоюз Украина подала 28 февраля прошлого года, спустя несколько дней после начала специальной военной операции России по защите населения Донбасса. Летом того же года ЕС одобрил статус Украины как кандидата на вхождение. Однако с тех пор ситуация не двигается, зато европейские политики продолжают высокопарную риторику по поводу будущего вступления Украины в “европейскую семью”.

По словам авторов статьи в американском СМИ, чтобы страна с низкими доходами населения, огромными по меркам Европы размерами, да и к тому же пострадавшая от боевых действий могла вступить в Евросоюз, нужны кардинальные реформы в самом ЕС. Это в свою очередь, наверняка, вызовет конфликт между действующими членам Евросоюза. Именно поэтому, вступление Украины в ЕС всё откладывается и будет откладываться ещё продолжительное время, пишут обозреватели FP.