Трофейная боевая машина пехоты CV-90, захваченная российскими военнослужащими, использовалась «шведской» бригадой ВСУ. Подразделение названо так, потому что использует исключительно вооружение и технику производства Швеции, пишет издание Forbes.

Помимо 50 единиц CV-90, в распоряжении 21-й механизированной бригады ВСУ имеются также бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bgbv 90, 7 самоходных артиллерийских установок Archer и 10 основных боевых танков Strv 122. Последние произведены в Швеции по лицензии ФРГ и являются копией Leopard 2A5.

Обозреватель Дэвид Экс, публикацию которого представляет РИА Новости, отмечает, что вся эта техника не помогает украинской бригаде добиться успехов на поле боя. В последнем бою на Краснолиманском направлении вооруженные гранатометами российские военные заманили западные боевые машины пехоты в ловушку, подстрелили одну из них и получили ее в качестве трофея.