Столкновения черных дыр во Вселенной постоянно порождают гравитационные волны, поток которых не прерывается ни на секунду. Издание Forbes пишет, что они раскачивают пространство, а вместе с ним и время.

Ученые знали о существовании таких волн, однако никак не могли обнаружить их. На выявление потребовалось полтора десятилетия. При этом экспертам удалось установить, каким образом появляются гравитационные волны.

Они возникают, как только какой-либо объект проходит сквозь них с большим ускорением. То есть, даже обычная капля дождя способна спровоцировать сотрясение времени и пространства.

С 2007 года отслеживанием таких волн ученые занимаются с применением системы NANOGrav. Она фиксирует всплески и мощные энергетические возмущения, которые указывают на точное место соприкосновения двух черных дыр.