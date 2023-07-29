Новые российские ракеты способны уничтожать бронетехнику противника с дистанции до 15 километров. Речь идет о боезарядах «Изделие 305», которые приспособили к ударным вертолетам Ка-52 «Аллигатор».

Одним из главных преимуществ ракеты американское издание Forbes назвало комбинацию тепловизионного, навигационного и лазерного наведения. «Изделие 305» используется на вертолетах, которые были модернизированы специально под новые боезаряды.

Авторы публикации назвали эти ракеты «истребляющим оружием». Оно бьет без промаха, позволяет вертолетам не входить в зону действия ПВО противника, может одинаково успешно поражать и танки Leopard, и опорные пункты ВСУ. Ракеты существенно расширяют боевые возможности российской армейской авиации и несут в себе серьезную угрозу для врага.