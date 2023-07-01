На улице Зольной в Санкт-Петербурге исчезла вывеска частной военной компании Вагнер Центр W”, которая ранее располагалась на крыше. В этом строении большую часть офисов занимали структуры Евгения Пригожина.

30 июня вывеска с крыши внезапно исчезла, рассказали жители Северной столицы.

29 июня о прекращении деятельности заявили средства массовой информации, которые входили в медиахолдинг “Патриот”, также принадлежащий Евгению Пригожину. Среди них – достаточно известные издания “Невский новости”, “Экономика сегодня” “ФАН”, “Народные новости” и прочие. Отдельные СМИ уже блокируются Роскомнадзором.

Вывеска на бизнес-центре “Морская столица” провисела несколько месяцев подряд. Ее разрешили установить именно из-за того, что ЧВК “Вагнер” заняла большую часть офисов.