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Петербургское издание «Фонтанка.ру» сообщает, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину были возвращены изъятые во время обысков в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей.

По информации издания, вечером 2 июля Пригожин обратно получил 10 млрд рублей, несколько сотен тысяч долларов и пять золотых слитков, изъятых правоохранителями. Отмечается, что на процедуре передачи был только представитель Пригожина. Самого бизнесмена не было. Однако, по данным издания, Пригожин все еще находится в Москве.

Напомним, что во время обысков белой газели, принадлежащей фирме Пригожина, представителями правоохранительных органов было обнаружено 4 млрд рублей наличными. Обыск производился по причине вооруженного мятежа группы «Вагнера», организованного Евгением Пригожиным. Основатель ЧВК объяснил, что деньги, находившиеся в офисных коробках в газели, были предназначены для выплаты зарплат его сотрудникам и  компенсаций родственникам погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

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