Автор финского издания Iltalehti Матти Таннер опубликовал материал, в котором назвал недвижимость в Финляндии, принадлежащую гражданам РФ, угрозой национального уровня. По его словам, недвижимость россиян может быть использована как воздействие на Финляндию.

Журналист отметил, что вероятные государственные сделки в сфере недвижимости в итоге приведут к пагубным последствиям для страны. Он подчеркнул, что российские граждане могут скупать недвижимость и другие ресурсы Финляндии, которые в итоге могут быть использованы в военных целях.

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что правила на въезд российских граждан в страну были еще более ужесточены. С 10 июля в Финляндию смогут въезжать только некоторые категории российских граждан. Разрешен въезд предпринимателям, но при этом транзит в другие страны является запрещенным. А владельцы недвижимости на территории Финляндии не могут приехать в страну без имеющихся на то причин.