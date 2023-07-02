38 часов 30 минут. Столько рабочего времени приходилось в первом квартале этого года на одного работника в России в неделю. Это на 16 минут больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Такие данные приводит консалтинговая компания FinExpertiza – сообщает “РБК”.

Уточняется, что своё исследование аналитики проводили, исходя из данных Росстата. Отмечается, что в 2021 году с января по март один человек в неделю в среднем трудился менее 38 часов. А за тот же период 2020-го и вовсе 31 час и 37 минут. Это наиболее низкий показатель за последние годы.

РБК напоминает, что по закону средняя продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 40 часов. Впрочем, есть исключения. Сотрудники предприятий и организаций с ненормированным графиком могут трудиться и дольше. А некоторые категории работников в России наоборот имеют сокращённую продолжительность рабочего времени.