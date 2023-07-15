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Издание Financial Times назвало столицу Австрии Вену центром русского шпионажа, а также посетовало, что власти страны не торопятся исправлять сложившуюся ситуацию.

По словам журналистов, европейские страны с момента начала специальной военной операции на Украины выслали более четырехсот «русских шпионов». Из Вены были отправлены в РФ только четверо россиян, что вызывает недоумение.

Сейчас в Вене продолжают работу почти 200 дипломатов из России. Многие из них, по мнению западного издания, «занимаются шпионской деятельностью» под прикрытием дипломатического иммунитета. Но Австрия закрывает на это глаза. Между тем, в стране функционируют штаб-квартиры таких организаций, как ОПЕК, МАГАТЭ и ООН.

«Вена — идеальный центр для шпионажа и всегда им была», – уверен Густав Грессель, представляющий аналитический центр Европейского совета по международным отношениям.

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