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65 миллионов рублей. Столько собрал в России и странах СНГ триллер “Гипнотик”. Этот показатель позволил киноленте стать лидером проката минувших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Лента Роберта Родригеса, главную роль в которой исполнил Бен Аффлек, рассказывает о детективе, занимающимся поисками пропавшей дочери.

Издание отмечает, что в целом кинотеатры России и стран СНГ, несмотря на относительно неплохой показатель “Гипнотика”, заработали в этот уик-энд меньше денег, чем неделей ранее – сборы оказались ниже на 6%.

На втором месте по сборам этих выходных стала отечественная кинолента “Вызов”, часть которой снималась в космосе, (16,7 миллионов рублей за уик-энд), на третьем – канадская фэнтези-кинокартина “Назад к динозаврам (15,5 миллионов рублей).

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