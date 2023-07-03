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Карта с морскими претензиями Китая стала причиной, по которой во Вьетнаме не покажут фильм “Барби” с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Афиши и упоминания о киноленте уже убрали из крупных электронных систем страны. Об этом пишет “Лента.ру” со ссылкой на агентство Reuters.

По словам представителей вьетнамских властей, на географической карте в фильме демонстрируется так называется девятипунктирная линия. Это обозначение на карте, которые указывает на притязания КНР в Южно-Китайском море. Часть этих требований захватывает и вьетнамскую территорию. Демонстрацию такой карты в департаменте кино Вьетнама посчитали “оскорбительным”.

Премьера фильма “Барби” запланирована в США на 21 июля.

По сообщениям СМИ, это уже не первый случай, когда во Вьетнаме запрещают к показу кино с картой, на которой изображена девятипунктирная линия. По точно такой же причине в своё время в стране не допустили к прокату картину “Анчартед: на картах не значится”, а также мультфильм “Эверест”.

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