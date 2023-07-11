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Будущие зрители предстоящей картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер» уже заранее подвергли критике секс-сцену из фильма с участием актера Киллиана Мерфи. На реакцию потенциальных фанатов «Оппенгеймера» обратили внимание авторы издания New York Post.

После анонса трейлера фильма и показа сцены с «полным обнажением» главного героя в исполнении Киллиана Мерфи и его партнерши по фильму Флоренс Пью интернет-пользователи написали, что секс в картине Нолана будет выглядеть нелепо.

Один из комментаторов написал, что «голые актеры будут прижимать ко лбам друг друга большие пальцы». Еще один из пользователей отметил, что Нолан добавит объятий и немного стонов.

Напомним, что «Оппенгеймер» – это предстоящий байопик, рассказывающий об американском физике Роберте Оппенгеймере, создателе атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мерфи. Также в картине зрители увидят Эмили Блант, Мэтта Деймона, Флоренс Пью, Роберта Дауни-младшего и других актеров. Премьера фильма должна состояться 21 июля 2023 года.

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