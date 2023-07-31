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Руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) опубликовало итоговый отчет после консультаций с представителями крупных нефинансовых компаний еврозоны, в котором содержится краткосрочный прогноз в отношении развития экономики ЕС на ближайшие месяцы.

Как следует из опубликованного документа, на стыке 2023 и 2024 годов существуют большой риск начала рецессии. Строительные компании и сектор, предоставляющий товары промежуточного спроса, могут быть подвержены наибольшим рискам. При этом сектора экономики, связанные с декарбонизацией, показывают стабильный рост.

На фоне продолжающегося роста зарплат в 2024 году руководители крупных компаний ожидают увеличение расходов европейских домохозяйств. Однако снижение ценового давления переключает спрос с товаров на сервисы. Таким образом в еврозоне прогнозируют увеличение спроса на путешествия, цифровые сервисы и развлечения. Сектор ритейла по прогнозам будет стабильным.

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