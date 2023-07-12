В августе текущего года президент Турции Реджеп Эрдоган надеется встретиться с россиийским лидером Владимиром Путиным. На этой встрече он хочет лично объяснить ситуацию с отправкой на Украины командиров националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Об этом заявил сам Эрдоган, сообщает РИА Новости. Никаких деталей и подробностей он не раскрывал.

Напомним, что командиры «Азова», которые оказались в плену после освобождения Россией Мариуполя, были обменяны на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. При этом было заключено соглашение, по котором боевики должны были находиться в Турции до завершения конфликта. Однако после встречи с президентом Украины Зеленским Эрдоган разрешил им отправиться на Украину, что является грубым нарушением договоренностей.