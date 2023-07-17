В ночь на 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Нападение на Севастополь в ночь на 16 июля и атака на Крымский мост минувшей ночью однозначно связаны между собой. Киев запустил 7 беспилотных летательных аппаратов и два морских дрона в рамках подготовки теракта, уверен военный эксперт Максим Климов.

Он пояснил, что противник задействовал тактику «малых уколов». Атакой на Севастополь ВСУ выявляли расположение средств противовоздушной обороны и их уязвимости. Над Черным морем постоянно кружат разведывательные самолеты НАТО, ситуацию регулярно зондируют спутники, что позволило получить всю необходимую информацию и нанести неожиданный удар.

По мнению экспертов, подобные ситуации необходимо всеми силами предотвращать. Нужно обнаружить и устранить все ошибки в борьбе с беспилотниками, модернизировать средства РЭБ и ПВО. Также имеет смысл использовать практики, которые давали возможность избегать нападений в годы Второй мировой, добавил военный эксперт Юрий Кнутов.