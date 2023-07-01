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В очередном пакете санкций Евросоюз запретил поставлять в Россию любые автомобили, объем двигателя которых превышает 1,9 литра. Также под рестрикции попали электромобили, которые тоже теперь нельзя отправлять в РФ. Однако по мнению экспертов издания “За рулем”, этот запрет вряд ли будет работать должным образом.

Дело в том, что в том же Китае имеются заводы всех мировых автогигантов и его санкции Евросоюза совершенно не касаются. Автомобили оттуда можно свободно ввозить, причем такая схема практически не скажется на стоимости машин BMW, Mercedes и других популярных брендов.

Эксперты считают, что Европа в 11-м пакете санкций просто избавилась от канала продаж автомобилей, который и без того редко использовался и был нерентабельным, так как большинство машин попадало на российский рынок через Китай и другие страны.

Что касается электромобилей, в КНР их тоже выпускают, причем многие модели заметно превосходят европейские по характеристикам при более низкой стоимости.

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