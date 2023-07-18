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На период 2019-2021 года 37% жителей России относились к среднему классу. А вот к малообеспеченному сегменту населения эксперты МГУ отнесли более 60% населения. По словам специалистов, необходимо ввести программу мер, направленную на поддержку бедного населения страны. Данная программа будет насчитывать 5.9 триллионов рублей на два года.

Заведующий кафедрой экономического факультета МГУ Андрей Клепач предложил новый метод оценки среднего класса и бедности в РФ. Специалист отметил, что оценивать уровень жизни россиян следует не только по их доходам, но и по другим социальным, экономическим и поведенческим нормам.

Согласно данным Росстата, на первый квартал 2023 года к бедному классу отнесли 13.5% жителей страны. Согласно официальной статистике, к малоимущим относятся граждане, чьи доходы составляют ниже так называемой границы бедности. Несмотря на то, что правительством были приняты меры, которые должны были уменьшить падение уровня доходов населения в 2022 году в связи с кризисом, вызванным санкциями, все равно не далось избежать увеличения уровня бедности и сокращению численности среднего класса.

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