Бурное развитие нейросетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) пугает не только рядовых граждан, но также вызывает тревожные опасения среди известных и влиятельных личностей. При этом эксперт в области ИИ Владислав Жиганов уверен, что активное развитие нейросетей позволит человечеству открыть для себя мир новых возможностей.

По его словам, угроза выход ИИ из-под контроля человека слишком преувеличена, поскольку крупные компании-разработчики нейросетей, наподобие OpenAI, вкладывают значительные средства в механизмы контроля поведения ИИ.

Жиганов подчеркнул, что современные нейросети представляют собой алгоритмы глубоко обучения, которые уже в обозримом будущем помогут совершить научный прорыв в таких сферах, как образование, медицина, финансы и транспорт.

При этом, по мнению эксперта, просто необходимо разработать действенные механизмы и методы регулирования, которые бы позволили эффективно следить за развитием искусственного интеллекта.