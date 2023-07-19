ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бурное развитие нейросетей на основе искусственного интеллекта (ИИ) пугает не только рядовых граждан, но также вызывает тревожные опасения среди известных и влиятельных личностей. При этом эксперт в области ИИ Владислав Жиганов уверен, что активное развитие нейросетей позволит человечеству открыть для себя мир новых возможностей.

По его словам, угроза выход ИИ из-под контроля человека слишком преувеличена, поскольку крупные компании-разработчики нейросетей, наподобие OpenAI, вкладывают значительные средства в механизмы контроля поведения ИИ.

Жиганов подчеркнул, что современные нейросети представляют собой алгоритмы глубоко обучения, которые уже в обозримом будущем помогут совершить научный прорыв в таких сферах, как образование, медицина, финансы и транспорт.

При этом, по мнению эксперта, просто необходимо разработать действенные механизмы и методы регулирования, которые бы позволили эффективно следить за развитием искусственного интеллекта.

Вам может понравиться

Опубликованные в Сети фото аксессуаров к iPhone 15 продемонстрировали, насколько рамки у новой модели стали тоньше, чем у предшественников

Благодаря опубликованным в Сети снимкам аксессуаров для новой модели смартфона от компании Apple можно оценить толщину рамок будущего iPhone 15. Фотографии аксессуаров были выложены в Сеть инсайдером Ice Universe. Судя

В районе 145-й опоры Крымского моста были обнаружены обломки водных мотоциклов

Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», в окрестностях поврежденной в результате взрыва 145-й опоры Крымского моста были обнаружены обломки водных мотоциклов. По предварительным данным, гидроциклы могли использоваться в качестве

Британские наемники на Украине расслабляются посредством пьяных вечеринок, заканчивающихся оргиями

Экс-офицер британской кавалерии поделился с изданием The Telegraph информацией о вечеринках, устраиваемых британскими наемниками на украинских военных базах. По его словам, британские военные устраивают мероприятия с большим количеством алкоголя и