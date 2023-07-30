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Трофейная боевая машина пехоты CV-90, которую российские бойцы захватили на Украине, представляет серьезный интерес для инженеров. Это одна из лучших БМП в мире, рассказал эксперт Алексей Васильев в своем телеграм-канале «Русский инженер».

Он отметил, что это сбалансированная боевая машина, она новая (2018 год выпуска) в отличие от немецких и американских БМП. Эксперт обратил внимание на место попадания по машине, отметив, что там видны текстолитовый экран на арамидной основе, а также плиты из керамики, защищавшие борт.

«Чертовски интересно для наших разработчиков, очень полезно изучить материалы и конструкции. Плюс пушка с дистанционным подрывом снарядов, очень хороший двигатель, система управления огнем», – пояснил Васильев.

Он добавил, что CV-90 является отличным экспонатом для музея, но перед отправкой туда ее нужно разобрать до последнего винтика и внимательно изучить.

Напомним, что шведскую БМП взяли в качестве трофея гранатометчики ВС РФ, которые специально устроили засаду и поразили одну из машин.

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